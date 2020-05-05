بعد تدمير مبنى إنرجي كو.. النهاية 11 يتصدر جوجل

شهد مسلسل النهاية الحلقة11 تطورا جديدا في الأحداث حيث يدمر الروبوت زين " يوسف الشريف " مخزن الطاقة ويستولي على كل نسخ الوعي الخاصة بمهندسي الشركة.





ويقتحم الروبوت، مبنى قوات الأمن؛ لانقاذ صباح "سهر الصايغ" والتي يخباها في مكان أمين.





وأما الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" فيتمكن من الهرب من العصابة التي يرأسها مراد المحروقي "محمد لطفى" بعد أن حصل على نسخة من وعي "زين" الإنسان.





يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.