كريم تنهي خدماتها في السودان .. تعرف على السبب

أعلنت شركة كريم للتوصيل والنقل عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي، أنها أنهت وأغلقت قسم العمليات الخاص بها نهائيا في جمهورية السودان و ذلك بعد عام ونصف العام من انطلاقها.





وكانت انطلاقة كريم في السودان للمرة الاولى، في سبتمبر 2018؛ بعد رفع واشنطن العقوبات عن السودان في 2017، ثم بعد ذلك صدر قرار الإنهاء عن مقر الشركة الأم في إمارة دبي للمرة الاولى في يوليو 2019 الماضي قبل إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.





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وأشارت إلى أنها لم تُنه النشاط في أي سوق أخرى، وأنوقف العمل في السودان لن يكون له أي تأثير على أسواق كريم الأخرى.





الجدير بالذكر انه في مارس 2019 أعلن الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة كريم، مدثر شيخة، عبر حسابه على "تويتر"، عن البداية الجديدة للتعاون والانضمام الى مجموعة "أوبر" العالمية .

وتوصّلت كلّ من أوبر وكريم إلى اتفاقية س تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار أمريكي من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقدا.

وتستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.