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فن

بعد محاولة انتحار أيتن عامر.. الجمهور يبحث عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 11

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:30 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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آيه عاطف
تصدرت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري، مؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد محاولة أيتن عامر الانتحار، ضمن أحداث الحلقة.

وكانت الفنانة آيتن عامر، نشرت  صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.

وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام ومخلية وشِّي فى الارض من الأستاذة #رضوى_الشربيني.. اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.
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