بعد محاولة انتحار أيتن عامر.. الجمهور يبحث عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 11

وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام ومخلية وشِّي فى الارض من الأستاذة #رضوى_الشربيني.. اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.





مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.