تركيا ترسل الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر البحر

كشف الجيش الليبي، عن تهريب السلطات التركية عددا من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، وذلك من خلال إرسالهم عبر بواخر محملة بالآلاف منهم.





ووفقا للجيش الليبي، فإن بواخر محملة بالمرتزقة السوريين رست نهاية الأسبوع الماضي في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ومن هناك تم نقلهم إلى الشواطئ الليبية بقوارب الصيد.





وقال ضابط في الجيش الليبي نقلا عن أحد الصيادين قوله إن 14 قاربا على الأقل انخرطوا في عملية نقل المرتزقة ليلًا من البحر إلى البرّ، قام كل قارب بـ4 رحلات بمعدل 20 مقاتلا عن كل رحلة مقابل 500 دينار ليبي.





وأشار إلى أن المرتزقة غير مسلحيّن، لكنهم يرتدون لباسا عسكريا ويحملون حقائب رياضية من الحجم الصغير، قامت مجموعات مسلّحة باستلامهم فور وصولهم إلى الشاطئ ونقلهم عبر سيارات رباعية الدفع.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن أنباء سارة من ليبيا، وهو ما يتضح عقب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا.





وأرسلت تركيا الآلاف من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، من أجل المشاركة في في القتال إلى جانب الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي.