AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عادة أصيلة.. القهوة العربية المشروب الرسمي بدواوين ومجالس سيناء في ليالي رمضان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:15 ص
بادية سيناء
بادية سيناء
Advertisements
احمد صالح
تعتبر القهوة العربية المشروب الرسمى فى دواوين ومجالس قبائل بدو سيناء طوال ليالى رمضان، والتي إعدادها على نار الحطب.

ويحرص أبناء القبيلة كغيرهم من أبناء البادية على صناعة القهوة كمشروب رسمى لمن يتواجدون داخل المجلس من الأبناء والأقارب والجيران والضيوف.

ويقول سليمان العياط، باحث في التراث السيناوي، إن عملية إعداد القهوة تتم يوميا قبل حلول موعد الأفطار بنحو ساعة، حيث يشارك الشباب في توفير الحطب الذي ندر وجوده نسبيا هذه الأيام، حيث تتم عملية إشعال النار فى الحطب. قبل أن يتولي أحد المختصين صناعة القهوة.

ويتم بتحميص حبوب البن، ثم طحنها فى الأداة المخصصة لذلك بمقدار ما يكفى ضيافة ليلة كاملة ، حيث يتم غلى الماء على النار وإضافة القهوة بمعايير محددة، ثم نقلها للدلال المخصصة لتسكب منها فى الفنجاينن وتقديمها للمشتاقين إليها.

وأكد أن أبناء بدو سيناء متمسكين بهذه العادة مهما انتقلوا من مكان إلى آخر، فهي من العادات الأصيلة التي توارثوها جيلا بعد جيل.

ويعتبر من العيب عند البدو، أن تقدم القهوة باليد اليسرى، ويتوجب على "المقهوى" وهو من يقوم بتقديم القهوة باليد اليمنى، ويتناولها الضيف باليد اليمنى أيضا، ثم يلف القائم بصب القهوة "المقهوى" مرة ..مرتان ..ثلاث.

وهناك مسميات لكل فنجان يقدم فى كل مرة من الثلاث مرات، وهى الفنجان الأول يسمى هيف، والثانى كيف، والثالث جلالة الضيف.. وإذا اكتفى الرجل هز فنجانه بيمينه فى المرة الأولى أو الثانية أى أنه اكتفى.

وقال محمد سالم أحد تجار الأدوات المنزلية فى مدينة العريش، إن أبناء القبائل البدوية فى شمال سيناء، لديهم اهتمام خاص بشراء "بكارج القهوة" النحاسية منها التى تتحمل قوة النار، وهذه تتم صناعتها فى ورش خاصة فى القاهرة.

اقرأ أيضا
على خطى طه حسين.. مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لرئاسة جامعة العريش.. يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم.
https://www.elbalad.news/4307919


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللثام.. وسيلة أهالي سيناء للوقاية من الفيروسات

عادات رمضانية سيناوية تختفي في زمن كورونا .. اختفاء الأسماك من موائد الإفطار ولحوم الضأن والماعز ضيف يومي

الحطب أداة الطهي قديما في رمضان بقرى سيناء.. الحال تبدل باستعمال البوتاجاز لإعداد الوجبات أو شرائها جاهزة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

كبير أطباء البيت الأبيض يكشف حقيقة تصنيع كورونا معمليا

بمكياج جذاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة ابنتها

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أعداد المصابين ستنخفض بداية من السبت المقبل.. ولدينا تخوف كبير من أسبوع العيد

ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل موعده بساعة.. وإعلان صوتي: لا تفطروا من فضلكم

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

شاهد.. عصابة مراهقين يسحلون فتاة بعنف ويسرقوها داخل ترام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور