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أخبار العالم

يرقصون بالشارع.. حالة سعادة تشهدها إيطاليا بسبب فك حظر التجول

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا، خاصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو جديد عن الحالة التي يعيشها الشعب الايطالي بعد الإعلان عن فك حظر التجول.

وتظهر في الفيديو حالة السعادة التي يعيشها الشعب الايطالي في الشوارع حيث يرقصون ويغنون اغانٍ كثيرة وتظهر عليهم حالة البهجة والسرور التي يعيشونها الان بعد اعلان فك حظر التجول في البلاد.

وعانى الشعب الإيطالي بسبب فيروس كورونا والذي أودى بحياة الالاف منهم خلال الشهرين الماضيين, وقد عمت البهجة على الرواد في تعليقاتهم؛ بسبب فرحتهم بالمنظر الذي قد رأوه من بهجة في الفيديو.

ونال الفيديو اعجاب الرواد وجاءت تعليقاتهم كالاتي: "أخيرا ربنا كرمهم والأوضاع اتحسنت عندهم.. ايه الناس العسل ديه.. عقبال ما تنزاح الغمة من عندنا احنا كمان.. مبسوط جدا من كل قلبي للناس ديه عشان هما عانوا كتير جدا.. احلي بلد الواحد ممكن يزورها.. 
ايطاليا وعسل ايطاليا".

يذكر ان أن ايطاليا وإسبانيا قد سجلتا اعلي معدل نسبة وفيات في أوروبا بسبب تفشي فيروس "كورونا" بين مواطنيهما وخروجهم إلى الشوارع بعدم وعي و التهاون مع الفيرس.
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