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فن

موجز السوشيال ميديا: هاشتاج انقلاب في قطر يتصدر تويتر.. وأحمد زاهر يحمس جمهوره للحلقات المقبلة من البرنس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تصدر هاشتاج #انقلاب_في_قطر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار فيديوهات كثيرة لاطلاق نيران في سماء مدينة "الوكرة".

نشر الفنان احمد زاهر، مجموعة صور جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من خلال مشاهده فى مسلسل " البرنس".
وظهر بعدة صور لوجهه فى مسلسله الرمضانى البرنس، و هو يظهر فى عدة مشاهد باشكال متغيرة لتعبيراته.

غرَّدت الإعلامية رضوى الشربيني، بصورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
 كانت الصورة لمشهد للفنانة هبة مجدى من مسلسل فرصة تانية حيث خرجت من صمتها امام زوجها الذى يقوم بدوره الفنان " دياب"

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل  الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت فى الصورة و هى متألقة  تستعرض جمالها، وكتبت معلقة على الصورة: " وقت التغيرات الكبيرة".

تصدر يوسف الشريف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد عرض عدة حلقات من مسلسله الرمضانى "النهاية" حيث أصبح الأكثر تداولا على تويتر.

ويأتى ذلك بعد ان تصدرت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "النهاية" مؤشرات البحث جوجل،
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