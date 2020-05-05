الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

يرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، الثلاثاء، بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:





القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران رحلتين من مطار القاهرة الدولي لإعادة المصريين العالقين في الخارج؛ الأولى إلى بغداد والثانية إلى نيودلهي، كما تسير شركة "إير كايرو"، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، رحلة إلى دار السلام ومنها إلى الخرطوم، وتعود الرحلات الثلاث إلى مطار مرسى علم.





القاهرة.. يستقبل مطار القاهرة الدولي الشحنة الثانية من المستلزمات والمهمات الطبية التي تقوم بتوفيرها "الهيئة المصرية للشراء الموحد" ضمن خطة الدولة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتوفير الحماية للأطقم الطبية في المستشفيات.





القاهرة.. ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، ليلة للإنشاد الديني، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".





تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على "يوتيوب"، ندوة الدكتور زكي نجيب محمود التي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1988، وشهدت اهتماما واسعا من جموع المثقفين آنذاك.





تبدأ عملية صرف معاشات شهر مايو لفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.



