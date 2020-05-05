استغاثة مواطن بسبب حرمانه من معاش التكافل

استغاث المواطن " ياسر صابر احمد عبد الرحيم" المقيم بقرية منقباد بمحافظة لسيوط لموقع صدي البلد بسبب انه يعاني من ايقاف معاش تكافل وحرمانه من التموين.





وقد اوضح ياسر انه تم ايقاف معاش تكافل له بعدما بسبب انه يقولون له انه يوجد لديه تأمين وقد اثبت بكل الاوراق انه لا يوجد لدية اي تأمين وهو يعمل نجارا باليومية واحيانا كثيرة يعمل يوما ولا يعمل لفترة قد تزيد عن اسبوعين.





والرقم القومي له للتأكد من عدم وجود اي تأمين لديه هو:





28511032502113





وللتواصل معه: 01069756943









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