AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار ب15.79..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الثلاثاء 5- 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.35 جنيه للبيع و17.24 جنيه للشراء.

 

سعر الفرنك السويسري


سعر الفرنك السويسري 16.43 جنيه للبيع و16.32 جنيه للشراء.

 

 سعر الجنيه الإسترليني

 

سعر الجنيه الإسترليني 19.75 جنيه للبيع و19.63 جنيه للشراء




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 -3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-4-2020

ترشيحاتنا

زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

مصطفى يونس يكشف عن رأيه في عودة الدوري وبيان الأهلي

من عجائب القرآن.. الفرق بين كلمتي الميِّت والميْت

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-5-2020

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

فرصة يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله جميع ذنوبك وسيئاتك

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور