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أخبار العالم

ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل موعده بساعة.. وإعلان صوتي: لا تفطروا من فضلكم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:33 ص
ولاية تركية ترفع
ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل موعده بساعة
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دعاء أبوهشيمة
رفعت ولاية سامسون التركية، في عاشر أيام رمضان، أذان المغرب قبل موعده المقرر بساعة تقريبا.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فتحت السلطات الأمنية في الولاية التركية تحقيقا إداريا مع المؤذنين الذين رفعوا الأذان بالخطأ، وقدمت إدارة الولاية اعتذارا للمواطنين.

وقالت الولاية في بيان لها إن المؤذن المسئول في المسجد الكبير التابع لدار الإفتاء رفع أذان المغرب قبل ساعة من موعده.

ووسط حالة من الذهول والاستغراب لدى مواطني الولاية، فقد أعقب الأذان إعلان صوتي من دار الإفتاء جاء فيه: "رفع أذان المغرب من النظام المركزي بالخطأ، لا تفطروا من فضلكم".

وقبل أيام وقع حادث مشابه في السودان، حيث بث التليفزيون الرسمي أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق، مما أدى لإفطار عدد كبير من السودانيين.

وقامت إدارة التليفزيون السوداني بمعاقبة المسئول عن الحادثة بالفصل، واعتذرت من المواطنين.
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