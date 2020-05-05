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أخبار العالم

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن بدء تخفيف قيود كورونا.. الجمعة المقبل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بدء تخفيف العزل المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، بداية من يوم الجمعة المقبل. 

ونُظمت احتجاجات في 11 مدينة على الأقل في كاليفورنيا، وطالب حشودها السلطات برفع القيود المفروضة وسط تفشي جائحة كورونا، وإعادة فتح الولاية في أسرع وقت ممكن.

وتجمع أكثر من 500 متظاهر على شاطئ هنتنجتون وهي مدينة في مقاطعة أورانج تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس. 

ورصدت وسائل الإعلام العالمية المتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "كل الوظائف ضرورية" و "الحرية: نحن الشعب".

وفي يوم سابق، أمرت سلطات الولاية الخميس مقاطعة أورانج بإغلاق جميع الشواطئ ، التي ظل العديد منها مفتوحًا على الرغم من الحظر المفروض قبل أسابيع.
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