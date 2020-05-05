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برلمان

آخرها السودان.. برلماني: أزمة كورونا كشفت معدن مصر الأصيل في مساعدة الدول

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:54 ص
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع نظيره السوداني
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أحمد أيمن
أكد المهندس يسري المغازي، وكيل لجملة الإسكان بمجلس النواب، عمق العلاقات المصرية - السودانية على مدى التاريخ، مشيرا إلى أن المساعدات الطبية والدوائية المصرية التي أرسلت للسودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا تعكس عمق علاقات الأخوة بين البلدين. 


ونوه المغازي في بيان له، إلى التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وثمن فيها المساعدات المصرية للسودان، والتي وصلت في نحو 4 طائرات عسكرية مصرية، وتتضمن عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة كورونا، وإعرابه عن تقديره التام لمصر.


وقال النائب إن المساعدات المصرية الدوائية والطبية التي غمرت العالم في أزمة كورونا، كشفت معدن مصر الأصيل وريادتها وتكاتفها مع الدول الشقيقة والصديقة لعبور أزمة كورونا.
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