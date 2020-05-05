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محافظات

مشاهير من بلدنا .. ابن سيناء محمد أبو شتية وكيل وزارة الأشغال سابقا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:31 ص
الدكتور مهندس محمد
الدكتور مهندس محمد ابو شتية
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احمد صالح
يعد الدكتور مهندس محمد محمود حسين جاسر أبو شيتة، وكيل وزارة الأشغال والموارد المائية السابق، من مشاهير شمال سيناء.

يقول نجله حسن إن والده وُلد في عام 1933م بالعريش ، وقد توفي عام 2003م، تلقي تعليمه بمدرسة التعاون حتى أتم دراسته الثانوية ليلتحق بعد ذلك بكلية الهندسة قسم مدني بجامعة عين شمس ليكون من أوائل الذين ألتحقوا بها من أبناء سيناء وتخرج منها 1957م ليحصل على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من معهد فودجير بالاتحاد السوفيتي 1964م ،ليكون أول من حصل على الدرجة العلمية الرفيعة من أبناء سيناء ، وحصل بعدها على دبلوم في تخصص الهيدرولوجيا من معهد فيتوكي بالمجر 1970م ..

عمل بعد ذلك مهندسًا وباحثًا بوزارة الري ثم نائبًا لرئيس معهد بحوث الهيدروليكا والطمي بوزارة الري ثم مديرًا للمعهد 1975 والذي يسمى الإن المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية الذي شارك في تأسيس لبناته ، ثم خبيرًا لليونسكو بالسودان 1980 حتى 1984 ثم مديرًا للمرة الثانية لمعهد بحوث الهيدروليكا والطمي 1986 ؛1993م لتتم بعد ذلك ترقيته وكيلًا لوزارة الأشغال والموارد المائية ..

وأسهم بخبراته الطويلة في التطوير في مجال تخصصه من خلال عضويته للجنة المصرية للهيدرولوجيا شعبة الري والصرف ، وعضويته بشعبة الموارد المائية بمجلس بحوث الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي .

كما كان عضوا في شعبة الري والزراعة بأكاديمية البحث العلمي ، وعضويته بشعبة الري والصرف بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالحزب الوطني .. كما تم اختياره من قِبل المنظمة الدولية للأبحاث الهيدروليكية ليكون رئيسًا لمجلس إدارة الفرع الأفريقي 1994م.

الدكتور محمد جاسر له ما يربو عن 40 بحث علمي منشور في المجلات العلمية والدوريات المحلية والدولية في مجال الري والصرف والهيدرولوجيا والموارد المائية ، كما أن له العديد من المؤلفات والدراسات في هذا المجال، بالإضافة إلى مشاركته في المؤتمرات والندوات العلمية حول نهر النيل وعمليات النحر والترسيب ومتابعة الأثار الجانبية للسد العالي وتطوير الملاحة الداخلية فيه واعادة استخدام مياة الصرف في الزراعة بالاضافة لكونه مشرفًا عامًا على حفر وانشاء قناة جونجلي بالسودان. 

كما حضر العديد من المؤتمرات المحلية والدولية في مجال تخصصه وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الهيدروليكا. 

ويعتبر الدكتور محمد جاسر يعتبر من اكبر علماء المياه والهيدروليكا في الشرق الاوسط والعالم، لذا فقد خصصت وزارة الموارد المائية والري جائزة سنوية باسمه لأفضل بحث في مجال الهيدروليكا وذلك تقديرًا لجهوده وتخليدًا لذكراه.

وتوفي أثناء قيامة بعملية بالقلب 2003 صعدت روحه إلى بارئها بعد أن أتم رسالته في الحياة.
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