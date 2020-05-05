على غرار نظيرتها في لندن .. ساعة جامعة القاهرة صامدة أمام الأجيال

تعد ساعة جامعة القاهرة، من أهم معالم الصرح العلمي الأول في مصر بالإضافة إلى قبة قاعة الأميرة فاطمة، تم بناؤها عام 1937 ميلادي، ويبلغ عمرها أكثر من 80 عامًا، وتعتبر ثاني أقدم ساعة بالعالم بعد ساعة "بيج بن" الشهيرة في لندن.





وشيد ساعة الجامعة مهندسون أجانب على غرار الساعة البريطانية، وكان الهدف من إنشائها أن تكون من ضمن معالم الجامعة المعمارية، بغرض أن تكون بديلًا عن جرس بدء وانتهاء المحاضرات.





وتدق ساعة الجامعة بصورة مستمرة، ويسمع صوتها الحرم الجامعي كاملا حيث تم تركيبها داخل برج يبلغ طوله 42 مترًا، ويتم الوصول إلى الساعة الأقدم في الشرق الأوسط من خلال سلم يتكون من 168 درجة وفي نهايته خمسة أجراس وبه أربع ساعات تضاء ليلًا.





لا يسمع دقات ساعة جامعة القاهرة طلابها وعلماؤها وحسب، بل يمتد صوتها لتسمعه مصر والعالم أجمع، من خلال ربطها بالإذاعة المصرية منذ إنشائها عام 1937 وحتى الآن.





وتعرضت ساعة الجامعة للإهمال خلال الفترات الزمنية السابقة وتعطلت أكثر من مرة؛ عام 1967 وتم إصلاحها، ولكن تعطلت ثانية عام 1993، وثالثة عام 1994، حتى تم إصلاحها بواسطة فريق الإدارة الهندسية برئاسة عميد كلية الهندسة الأسبق الدكتور شريف مراد، في عهد الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة السابق عام 2015.



