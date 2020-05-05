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توك شو

الزراعة: مهتمون بالقطن ونهدف دائما للحفاظ على السلالة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:21 ص
الأقطان المصرية
الأقطان المصرية
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هاجر إبراهيم
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هذا العام كان بداية جديدة ومبشرة فى زراعة القمح، حيث تمت زراعة أكثر من 3.4 مليون فدان، مشيرا إلى أن ذلك سيأتى بإنتاج لا يقل عن 9 ملايين طن.

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد مخزون إستراتيجي للقمح بوزارة التموين للاكتفاء وتوفير احتياجات المواطنين منه، موضحا أن هناك ربع مليون فدان لزراعة القمح، والذى من المتوقع أن يأتى بزيادة نصف مليون طن عن العام السابق.

وأشار إلى أن هذا العام تم تطبيق نظم زراعية جديدة، والتى ستقوم بدورها بتلاشي بعض الآثار السلبية التى تؤثر على الإنتاج وإعطاء فرصة لزيادة إنتاج القمح.

وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على توفير الأقطان المصرية وتطويرها، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بفكرة البذر أو السلالة المصرية، حيث تقوم مراكز البحوث الزراعية وبحوث الأقطان لإنشاء عمليات تطوير مستمرة للسلالات الخاصة بالقطن.

وأفاد بأنه يتم الاهتمام بعمليات تصنيع وحصاد القطن من قبل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا جدا للحفاظ عليه، بالإضافة إلى توفير سعر تحفيزى للمزارعين لزراعة الأقطان من خلال مزادات.

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