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أخبار العالم

عملية خاصة للجيش الليبي تنجح في القبض على 12 مسلحًا من الوفاق

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

استطاع الجيش الوطني الليبي أسر عدد من المسلحين التابعين للوفاق المسيطرة على طرابلس والمدعومة من قبل أنقرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.


وأكد ضابط بالجيش الليبي، أن القوات نفذت مهمة خاصة في محور الزطارنة جنوب تاجوراء، أسفرت عن أسر أكثر من 12 مسلحا بينهم أجانب.


وشن الجيش الليبي غارات على تمركزات الميليشيات في زوارة ومحيط قاعدة الوطية ورقدالين، وكذلك طريق النهر بمنطقة القداحية، كما استهدف منطقة المحمية بضواحي صرمان بحوالي 5 غارات متتالية.


وتجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات في عدة محاور بغرب البلاد.


ويسعى الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى تطويق الميليشيات المسلحة وتحرير طرابلس، في ظل دعم تركي متواصل بالمرتزقة لميليشيات الوفاق.

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