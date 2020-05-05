رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة

أعلن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





شن حملة مكبرة أسفرت عمر تنفيذ الـ5 قرارات ، ويتبقي 22 قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة. وقال المهندس أسامة عبد الغني: تم، ويتبقي 22 قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.





حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد . وأكد المهندس أسامة عبد الغني، استمراربنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات



