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اقتصاد

رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال المهندس أسامة عبد الغني: تم شن حملة مكبرة أسفرت عمر تنفيذ الـ5 قرارات، ويتبقي 22 قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.

وأكد المهندس أسامة عبد الغني، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.                                                         

رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
رئيس جهاز العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة
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