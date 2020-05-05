النقل والبترول تبحثان مستجدات مشروع رفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور.. صور

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.









واستعرض الوزيران آخر المستجدات الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، والتي من المخطط الانتهاء منها في نهاية مايو الحالي، وكذلك نموذج التمويل الخاص به وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.









وأكد وزير النقل، أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، ويساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.









من جانبه، أشاد المهندس طارق الملا بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والنقل، وأكد أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد «أبوطرطور- قنا- سفاجا- الغردقة» هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادى الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة وضع المشروع حيز التنفيذ.







