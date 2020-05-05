وزير المالية: زيادة موارد الدولة ضرورة لمواجهة تداعيات كورونا.. وأسعار البنزين والسولار لن ترتفع.. فيديو

تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أمس الاثنين، عن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، ومشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين، وزيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%.





وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أسعار البنزين لن ترتفع بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها الدولة، مؤكدا «لا تغيير في أسعار البنزين والسولار للمستهلك».





وأضاف وزير المالية، أن الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، منوها بأن المواطنين لن يتحملوا مليما واحدا زيادة على الأسعار.





وتابع: «تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها»، مشيرا إلى أن الرسوم التي سوف يتم تحصيلها سوف تؤول إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.





واستطرد: «لم تكن هناك مشكلة داخل البرلمان مع ما تقدمت به الحكومة بشأن فرض رسوم على البنزين والسولار».





وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 100 مليار جنيه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الدولة تستهدف نسبة عجز من الناتج المحلي بنسبة 6.2 في الموازنة الجديدة.





وأوضح "معيط"، أن الدولة تسعى إلى زيادة مواردها من دون أن تتحمل المواطنين أي أعباء، عبر فرض رسوم جديدة على عدد من السلع منها أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.





وقال إنه تمت الموافقة أيضا على زيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%، بالإضافة إلى فرض رسوم على عقود شراء أو بيع اللاعبين بنسبة تتراوح بين 3% و10%.

وأضاف أنه سيتم فرض رسوم على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها؛ مشيرا إلى أنه تم فرض رسوم بنسة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت.





وأوضح معيط أنه تمت الموافقة أيضا على زيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%.

ورفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التعليق على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن مقترحات مشروع قانون خصم 1٪ من رواتب الموظفين، ورد قائلا: "ليس لدي تعليق على ما يخص خصم 1٪ من رواتب الموظفين".





وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يوضح تفاصيل مشروع خصم 1٪ من رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية موازنتها بقانون ولا تدخل للموازنة العامة للدولة لذلك وجب تشريع، وأوضح أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها توضيح ما يخص مقترحات مشروع قانون خصم 1٪ من رواتب الموظفين.





وقال معيط: «100 مليار جنيه هي حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة في شهر واحد بسبب فيروس كورونا، المجتمع بيطالبنا بعدم السلف ولازم يكون في إجراءات زي دي عشان نقلل السلف وننزل العجز».









واقترح الوزير على أحمد موسى على الهواء، أن يضع له حلولا قائلا: «فيه قطاع إيراداته زيرو قولي هتعمل إيه وانت وزير المالية وأنا مكانك أحمد موسى»؛ ليرد عليه موسى ضاحكا: «لا يا سيادة الوزير شكرا على الوضع».





وذكر وزير المالية أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، منها مواعيد صرف مرتب شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو.

وأضاف "معيط" أن كل ما يتعلق بصندوق النقد الدولى سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المنوطة.