ابنة أول طبيب شهيد بفيروس كورونا توجه رسالة من مستشفى العزل.. فيديو





قالت إسراء أحمد اللواح, إن والدها ظهر عليه أعراض دور برد عادى , لم نكتشف أنها أعراض فيروس كورونا غير من خلال التحاليل التى قام بها فى المستشفى.





وأضافت ان تم نقلها للمستشفى العزل هى ووالداتها للعلاج من فيروس كورونا ولكن تم شفاء والدتها وهى مازالت تتلقى العلاج بالمستشفى.





وأبدت إسراء مدى إعجابها بالطاقم الطبي على جهودهم المبذولة بشكل كبير دون شكوى او تقصير , ووجهت رسالة إلى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لأن الوضع ليس سهلا .





نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان, عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو من مستشفى العزل لابنة الدكتور أحمد اللواح , أول طبيب مصرى، يتوفى مصابا بفيروس كورونا.