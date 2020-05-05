AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ابنة أول طبيب شهيد بفيروس كورونا توجه رسالة من مستشفى العزل.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:10 م
اسراء احمد اللواح
اسراء احمد اللواح
Advertisements
مريم عزت
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان, عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو من مستشفى العزل  لابنة الدكتور أحمد اللواح , أول طبيب مصرى،  يتوفى مصابا بفيروس كورونا. 

قالت إسراء أحمد اللواح, إن والدها ظهر عليه أعراض دور برد عادى , لم نكتشف أنها أعراض فيروس كورونا غير من خلال التحاليل التى قام بها فى المستشفى.

وأضافت ان تم نقلها للمستشفى العزل هى ووالداتها للعلاج من فيروس كورونا ولكن تم شفاء والدتها وهى مازالت تتلقى العلاج بالمستشفى. 

وأبدت إسراء مدى إعجابها بالطاقم الطبي على جهودهم المبذولة بشكل كبير دون شكوى او تقصير , ووجهت رسالة إلى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لأن الوضع ليس سهلا . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاطباء تنعى أحمد اللواح بعد وفاته بـ كورونا فى مستشفى العزل

برسالة مؤثرة.. أحمد السعدني يعلق على وفاة أول طبيب مصرى بفيروس كورونا

الدكتور الشهيد.. محمد إمام ينعى الدكتور أحمد اللواح ويوجه رسالة للأطباء.. شاهد

مفاجأة في آخر صور لأشعة الصدر للدكتور اللواح قبل وفاته بـ كورونا

ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل

الأب هزمه كورونا والام والابنة تنتصران.. خروج أسرة اللواح من مستشفى العزل

ترشيحاتنا

تلقين الميت قبل الدفن .. الإفتاء توضح الحكم والكيفية

فيديوجراف.. تفاصيل تحول ابنة هشام سليم جنسيا

والدى كان يشعر أنه دور برد..نجلة الطبيب اللواح شهيد كورونا تروى كواليس الإصابة بالفيروس بعد خروجها من العزل..فيديو

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

حكم إغماض العينين أثناء الصلاة.. الإفتاء ترد.. فيديو

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

حر طليق .. نسر دهب يحلق في سماء محمية سانت كاترين