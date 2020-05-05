مريم أمين تشعل تيك توك بمشهد كوميدي من مسرحية المتزوجون

شاركت الإعلامية مريم أمين جمهورها بمقطع فيديو جديد لها بعد انضمامها لتطبيق تيك توك





وظهرت مريم أمين بشكل كوميدي متقمصة شخصية شيرين من مسرحية المتزوجون بعنوان بابا مبعتش فلوس





حاز الفيديو علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر يا مريم ربنا يحميكي

بقالي اسبوع مستنية الفيديو

دمك خفيف جدا استمري





قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".





عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.





وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.