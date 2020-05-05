AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم التنازل.. وزارة الداخلية التونسية ترفض الإفراج عن النقاز

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:28 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
إسراء أشرف
أصدر مكتب الإعلام والاتصال التابع لوزارة الداخلية التونسية، بيانًا يعلن فيه موقفه من إطلاق سراح حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، بعدما قام الشخص الذي اعتدى عليه اللاعب، بالتنازل عن الدعوى القضائية ضده.

وكان صدر حكم بحبس حمدي النقاز لمدة 4 أشهر وتغريمه 100 دينار تونسي، بسبب دخوله في مناوشة مع موظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية"، فإن وزارة الداخلية ترى أن هذا الاعتداء يمثل مساسا بهيبة سلك الحرس الوطني، وبهيبة كل أسلاك وزارة الداخلية التونسية.

كما ترى أن إسقاط الدعوى القضائية ضد اللاعب، لا يُلزم مصالحها وبأنها متمسّكة تبعا لذلك بإتمام إجراءات التتبع ضد المتهم من أجل ما نُسب له.

وكان النقاز هرب من الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وانتقل إلى سودوفا الليتواني، في فبراير الماضي، قبل أن يحصل على حكم من الاتحاد الدولي.
رغم التنازل.. وزارة الداخلية التونسية ترفض الإفراج عن النقاز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب هروبه.. النقاز يعلن وصول بطاقة الانتقال الدولي للمشاركة مع سودوفا الليتواني

وكيل حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي

في أول ظهور إعلامي.. حمدي النقاز: أرحب بالانضمام لـ الأهلي

حمدي النقاز مهاجماً مرتضى منصور: أتوقع منه أي شيء

حمدى النقاز يشارك في تحدي الخير: هتولى 20 أسرة

صراع تونسي بين النجم والترجي على ضم لاعب الزمالك الهارب

ترشيحاتنا

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

ريمديسيفير والبلازما.. هل يمنحان البشرية الأمل فى علاج كورونا.. فيديو

الكاف يهدد منتخب تونس بنقل مبارياته خارج البلاد

تحول هبة مجدى فى مسلسل فرصة تانية يشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

للتحذير من خطورة الأزمة.. سيدة تشارك آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها بساعات بسبب كورونا

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا