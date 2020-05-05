واعظ بالأزهر الشريف: تفشي أفكار الإرهابيين أساسها الجهل.. فيديو

قال الشيخ عبد العزيز سليمان ، واعظ بالازهر الشريف ، إن صفاء القلوب لا يتمثل سوى فى قلب النبى محمد " صلى الله عليه وسلم " ، مؤكدا ان معنى الصفاء يتكون فى صفاء العلم والحال والوصول .
وأضاف الشيخ عبد العزيز سليمان ، من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أن صفاء العلم يحتاج الى العلم بمعنى الجمال والجلال فى الكون كله لندخل على نور وبصيرة .
وأشار إلى أن كثيرا من المشاكل وتفشى افكار الارهاب اساسها الجهل ، منوها إلى أن هناك ناسا يظنون انها تعلمت لاستقبال العلم من كتب .
وتابع أنه لو كان للانسان عقل ومعرفة صافية فمن المستحيل أن يؤثر أحد عليه ، مضيفًا أن الصفاء فى توصيل المعلومة نفسها المشكله.
وأكد أن أصل القلب تشبه بالمرأة أن كانت هذه المرأه نظيفة وطاهرة فكل الصور تنعكس بالمثل ، وإن كانت غير ذلك نرى العكس تمامًا.