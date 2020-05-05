AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أفغانستان: انفجار يستهدف سيارة تابعة لشركة حكومية بعد ساعات من تدمير أبراج كهرباء في الشمال

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
استهدف انفجار، صباح اليوم الثلاثاء سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، ولكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة.

يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة كابول.

من جانبها، قالت الشركة الحكومية - في بيان - إن برج الإرسال "262" تضرر بسبب الاشتباكات على بعد 72 كيلومترا من مدينة بول إي خومري عاصمة أقليم باجلان، بينما برج الإرسال الآخر تم تدميره في اشتباكات أيضا على بعد 25 كم من مدينة بول الخمري، مما أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء من طاجيكستان.

وأضافت الشركة إن العاملين الفنيين بالشركة أدخلوا تغييرات على النظام وربطوا شبكة إمدادات الكهرباء بمصدر إمدادات يتم استيراده من أوزبكستان.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

بسبب كورونا.. 3 دول عربية مهددة بالمجاعات ومخاطر الأمن الغذائي

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

للتحذير من خطورة الأزمة.. سيدة تشارك آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها بساعات بسبب كورونا

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا