AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة الدخان: 72 شركة لإنتاج المعسل توقفت عن الإنتاج بسبب غلق المقاهي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:03 م
السجائر
السجائر
Advertisements
ولاء عبد الكريم
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن توقف شركات إنتاج المعسل عن الإنتاج، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من غلق المقاهى والكافيهات، حيث أدى ذلك إلى تراجع حركة المبيعات بنسبة 100٪.

وقال إمبابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك نحو 72 شركة تعمل فى الدخان والمعسل فى السوق المحلية توقفت عن العمل.

وأضاف أن عملية توقف الشركات ستؤثر سلبا على عملية تحصيل الضرائب للخزانة العامة، حيث سيتراجع حجم تحصيله المتوقعه بقيمة 65 مليار جنيه.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه متوقع أن تصل الحصيلة الضريبية للخزانة الدولة من المعسل والدخان إلى نحو 45 مليار جنيه.

وأوضح أن التراجع الحالي سيؤثر سلبا على إيرادات الدولة الضريبية من القطاع، مرجعا أسباب ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتم حسابها على المبيعات المتوقفة حاليا.

وأشار إلى أنه بالنسبة التشريع المقدم من الحكومة بفرض رسوم على التبغ بقيمة 3 جنيهات فلن يؤثر على الأسعار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وصول الزيادة لـ 7 جنيهات.. لماذا رفعت الحكومة أسعار السجائر؟.. النواب يجيب

فيديوجراف.. سجائر بـ 10 جنيهات .. تعرف على التفاصيل

دارسة.. تزايد معدلات تجارة التبغ في مصر والأردن ولبنان

كورونا هزم الشيشة بالضربة القاضية ومبيعات المعسل صفر.. تفاصيل

رسوم جديدة على تبغ الشيشة | تفاصيل

هل سيتم فرض رسوم 30 قرشا على البنزين و25 قرشا على السولار.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

الطقس غدا فى مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار بعدة مناطق

للتحذير من خطورة الأزمة.. سيدة تشارك آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها بساعات بسبب كورونا

طلاب 2 ثانوي يسخرون من صعوبة الأحياء: الامتحان في مستوى مجدي يعقوب واحنا جيل مجدي شطة

حكم إغماض العينين أثناء الصلاة.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة كورونا تتسبب في توقف علاج مريض مصاب بنوع نادر من السرطان

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

للتحذير من خطورة الأزمة.. سيدة تشارك آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها بساعات بسبب كورونا