شعبة الدخان: 72 شركة لإنتاج المعسل توقفت عن الإنتاج بسبب غلق المقاهي

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن توقف شركات إنتاج المعسل عن الإنتاج، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من غلق المقاهى والكافيهات، حيث أدى ذلك إلى تراجع حركة المبيعات بنسبة 100٪.







وقال إمبابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك نحو 72 شركة تعمل فى الدخان والمعسل فى السوق المحلية توقفت عن العمل.





وأضاف أن عملية توقف الشركات ستؤثر سلبا على عملية تحصيل الضرائب للخزانة العامة، حيث سيتراجع حجم تحصيله المتوقعه بقيمة 65 مليار جنيه.







ولفت رئيس الشعبة إلى أنه متوقع أن تصل الحصيلة الضريبية للخزانة الدولة من المعسل والدخان إلى نحو 45 مليار جنيه.





وأوضح أن التراجع الحالي سيؤثر سلبا على إيرادات الدولة الضريبية من القطاع، مرجعا أسباب ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتم حسابها على المبيعات المتوقفة حاليا.





وأشار إلى أنه بالنسبة التشريع المقدم من الحكومة بفرض رسوم على التبغ بقيمة 3 جنيهات فلن يؤثر على الأسعار.





