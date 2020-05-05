ليسوا كما صورتهم الافلام .. حكايات ممرضين من داخل مستشفى العزل

يعملون ليل نهار لا يعرفون طعم الراحة يؤدون دورهم بكل ثبات وإيمان ، مؤكدين للجميع ان ما يقومون به هو رسالة وواجب وطنى .. إنهم تمريض مستشفى قها للعزل الصحى الذين تركوا اسرهم لخدمة المرضى بمقر الحجر الصحي بالمستشفى.

ورغم كل الظروف الصعبة حرص التمريض على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء علي وجوههم وتنظيم الاحتفالات بأجواء شهر رمضان الكريم لإدخال البهجة عليهم.

من جانبها وجهت إدارة المستشفى قها، الشكر والتحية لإحدى أبطال الجيش الأبيض الممرضة آية صبري والتي وصفتها صفحة المستشفي الرسمية على فيس بوك بالمقاتلة العنيدة من الطراز الرفيع.

وقالت المستشفي ، إ ن الممرضة آية صبري ستكمل شهرا في الحجر بعد بضعة أيام وهي تناضل مع رفاقها في أروقة العناية من أجل الدفاع عن صحة المصريين ومكافحة هذا الفيروس اللعين.

وأضافت المستشفى أن آية مثال مشرف للممرضة النبيهة صاحبة المهارات المتعددة في أعمال العناية المركزة وما أصعبها من مهمة خصوصًا أنها تلبس بدلة الوقاية عدة ساعات وتتحمل ذلك وهي تتعامل مع مريض متعب، ويحتاج إلى تدخلات سريعة.

من ناحية اخرى وجهت المستشفى الشكر ايضا لرئيس قسم الصيانة والاجهزة الطبية بالمستشفى رضا عرفات الذى عمل على مدار شهر كامل مع 3 أطقم طبية رافضا تغييره بآخرين او الحصول على راحة او اجازة مثل باقى الأطقم الطبية والتمريض ما أدى إلى تلقيبه بـ"دينامو الحجر الصحي".

وقال رضا عرفات إنه رفض مغادرة المستشفي مع الفريق الأول حيث يتم تغيير الفرق كل 15 يوما واستمر مع الفريق الثاني الذي يعمل حاليا وسيكمل مع الثالث الأسبوع المقبل متطوعا ولحين التخلص نهائيا من الفيروس والقضاء عليه.

واشار الى أنه عمل بمستشفى قها منذ عام 14 عامل قبل إعادة تطوير وبناء المستشفى الجديد حاليا وهو من أبناء مدينة قها لذا شعر أن المستشفى بيته الثاني مشيرا إلى أنه لا يحب أن يرى شيئا مكسورا أو مهملا إلا ويصلحه كما يفعل في منزله بالضبط.

وأوضح أنه يفكر في إسعاد المرضى خاصة الأطفال منهم لذا اشترك في مبادرة لتوزيع فوانيس رمضان عليهم لإدخال الفرحة في قلوبهم باعتبارهم أكثر الفئات التي تمس قلوب الطاقم الطبي لأن أعمارهم صغيرة كا أنهم لم يستوعبوا أمر الحجر الصحي.