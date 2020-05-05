غرفة تجارة وصناعة دبي تبحث مع القطاعين العام والخاص تحديات مواجهة كورونا

“اقتصاد دبي” أن القطاعين العام والخاص شركاء في مواجهة تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن دبي أظهرت نموذجًا متميزًا في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، وخصوصًا في مجال الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها، مشيرًا إلى ان تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات. أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المفوض العام لمسارأن القطاعين العام والخاص شركاء في مواجهة تحديات المرحلة الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير(كوفيد-19)، لافتًا إلى أن دبي أظهرت نموذجًا متميزًا في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، وخصوصًا في مجال الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها، مشيرًا إلى ان تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيجعل دبي قادرة على تجاوز هذه التحديات.





غرفة تجارة وصناعة دبي وجمع القطاع العام مع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة وأبرزهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو2020 دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحمد بوعميم، مدير عام الغرفة، والدكتور عامر أحمد الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية الذي أسسته الغرفة، ومجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات المنضوية تحت مظلة الغرفة. جاء ذلك خلال اجتماع أعمال افتراضي نظمتهمع ممثلي القطاع الخاص في الإمارة وأبرزهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو2020 دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحمد بوعميم، مدير عام الغرفة، والدكتور عامر أحمد الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية الذي أسسته الغرفة، ومجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات المنضوية تحت مظلة الغرفة.





وتخلل الاجتماع نقاش صريح وواضح حول تحديات المرحلة الراهنة والمستجدات المرتبطة بفيروس كوفيد-19 وتأثيراته على قطاع الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على كافة المستويات لدعم استمرارية الأعمال وضمان كفاءتها، والدفع بعجلة الاقتصاد.





وشهد الاجتماع عددًا من العروض التعريفية التي قدمها المسؤولون الحكوميون ومنهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو2020 دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا ، أطلعوا خلالها ممثلي القطاع الخاص على آخر المستجدات في كافة المجالات.





الاقتصاد والمؤسسات ، والتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة. وثمن ممثلو القطاع الخاص الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتكاملة والشاملة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة جميع مكونات المجتمع، مشيدين بالحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم، والتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة.





وأشاد المشاركون في القطاع الخاص بشفافية حكومة دبي وحرصها على إطلاع القطاع الخاص على كافة التطورات، والاستماع إليهم والتعرف على تحدياتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، والاهتمام بهواجسهم وتوفير الحلول للتحديات التي يواجهونها.





وأوضح ممثلو القطاع الخاص أن الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة بالفتح الجزئي للاقتصاد، لضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على مصالح الشركات وفق الشروط والتدابير الاحترازية المعتمدة، تشكل بداية مميزة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدين ثقتهم بالإجراءات الحكومية التي أثبتت فعاليتها في احتواء الفيروس، والتخفيف من تداعياته وحماية الأرواح مع الحفاظ على الاقتصاد وركائزه.





وشكر المشاركون من ممثلي القطاع الخاص، غرفة دبي على تنظيمها وتنسيقها لهذا الاجتماع الهام ونقل آرائهم ومقترحاتهم للجهات الحكومية المختصة، مطالبين باستمرار هذه الاجتماعات بشكل دوري بما يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.



