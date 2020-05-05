علاء عابد للكويتية صفاء الهاشمي: تصريحاتك مكانها سلة المهملات

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو البرلمان العربي، النائبة الكويتية صفاء الهاشم بأنها نائبة الفتن، بعد إطلاقها تصريحات متكررة تسيء للعلاقات بين مصر والكويت.





وقال " عابد " في بيان، الثلاثاء، إن المكان الطبيعي لتصريحات هذه النائبة الموتورة والمهزوزة سلة المهملات، مشيرًا إلى أن هذه النائبة الكويتية لاتسعي إلا إلى الشو الإعلامي والشهرة حتى لو كان على حساب شعبيين شقيقين تربط بينهما علاقة محبة وأخوة وصداقة وقواسم مشتركة.





كما أشار عابد إلى أن هذه النائبة المنبوذة داخليًا وخارجيًا حتى على مستوي البرلمان الكويتي تحاول بهذا الشو الإعلامي إخفاء قضايا الفساد العديدة التي تقوم بها بالمخالفة للقوانين والأعراف.





وأضاف عابد أن وقت الحساب سيأتي قريبًا وستنال عقابها، مؤكدًا أن هذه النائبة ليس لها دور إلا الفتنه والتربح على حساب شعبها العريق.





وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته التامة فى رفض الشعب الكويتى الشقيق بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية لهذه النائبة المهووسة والتى لاتعبر الا عن نفسها، متهما المدعوة صفاء الهاشمى بانها اصبحت لسان حال الجماعات الارهابية والتكفيرية مطالبا من البرلمان الكويتى إحالتها إلى لجنة القيم واتخاذ جميع الاجراءات ضدها لاسقاط عضويتها ومحاكمتها محاكمة عاجلة امام القضاء الكويتى النزيه.

وأعلن النائب علاء عابد رفضه وبشكل قاطع لهجوم صفاء الهاشمى النائبة الكويتة الأخير على وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم موجها حديثه للهاشمى وقائلا لها: انتقاداتك وهجومك على السفيرة نبيلة مكرم مرفوض فهى واحدة من افضل الوزيرات العظيمات المصريات والعربيات ولن نسمح ابدا بأى إساءة من امثالك على السفيرة نبيلة مكرم التى تحظى بحب وتقدير كبيرين من المصريين والعرب.





وأشاد عابد بجهود الوزيرة نبيلة مكرم خلال الفترة الأخيرة مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم خاصة أنه يتابع مع سيادتها يوميا احوال الجاليات والعالقين بالدول المختلفة وقرر علاء عابد بصفته عضو البرلمان العربي أنه سيتواصل مع زملائه أعضاء البرلمان العربي من دولة الكويت الشقيقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل هذه النائبة الكويتية الموتورة.