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رياضة

حسام باولو: أتمنى من الناس الالتزام وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:06 م
حسام باولو
حسام باولو
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نانسي إبراهيم
طلب اللاعب حسام باولو مهاجم فريق طلائع الجيش ، من المواطنين الإلتزام والبقاء في البيوت، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة حتي نخرج جميعا من هذه الأزمة التي لازمتنا في الأسابيع الأخيرة.


ويشهد العالم الأن توقف في كل الأنشطة الرياضية علي كل المستويات بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن بعض الدول بدأت تصدر تعليمات بعودة الأندية للتدريبات بشكل فردي تحسبا لاستكمال الموسم.


وقال حسام باولو في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" : "أتمني من الناس البقاء في البيوت وعدم الخروج الإ في الظروف الإستثنائية، حتي نتصدي جميعا لهذا الفيروس الذي لازم العالم بقوة في الأشهر
الماضية".


وتابع: " يجب أن يتبع الكل تعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج والإلتزام بالحظر حتي نحافظ علي صحتنا وصحة أولادنا وأباءنا وأمهاتنا ".


واختتم حسام باولو تصريحاته : " اشكر الأطباء ومنظومة الصحة في مصر علي كل ما قدموه من مجهودات عظيمة وجبارة في الأسابيع الماضية، فلولاهم لا نعرف إلي أين سنكون الآن، أشكرهم بشدة".
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