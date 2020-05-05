تمديد العزل هو الحل.. الدفاع الأعلى في لبنان يوصي الحكومة

رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها الحكومة اللبنانية لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع، أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة بتمديد العزل العام حتى 24 مايو فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.





صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: "أجرى المستشفى 55 فحصا مخبريا، وتم تسجيل إصابتين إيجابيتين وباقي الفحوصات سلبية.





بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات.





تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.





وتماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.





بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء، بينما ارتفع عدد المصابين الى 740.