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محافظات

تعافي 164 شخصا من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:00 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي وخروج 11 حالة جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه وبخروح الحالات الـ11 فقد ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 164 شخصًا.

ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم. 
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