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أخبار العالم

مؤشر مطمئن ويبعث الأمل.. الكويت تسجل ارتفاعا كبيرا في حالات الشفاء من كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:42 ص
الكويت تسجل ارتفاعا
الكويت تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الشفاء من كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم، الثلاثاء، شفاء 85 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2032 حالة. 

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأكد الوزير الكويتي على أن حالات الشفاء  في ازدياد في البلاد، وهو مؤشر مطمئن ويبعث الأمل، موضحا أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة. 

وصرح وزير الصحة بأنه أصبح من المهم جدًا الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، مشددًا على أهمية تغطية الأنف والفم جيدًا بالكمامة، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك.

وأضاف الوزير الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون».
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