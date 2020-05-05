هل يجب على مريض السكر الصوم أم لا.. استشاري تغذية تجيب

قالت الدكتور جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن الصيام لمرضي الأمراض المزمنة ، وخاصة السكر يكون صعب، مشيرة إلى أنه يجب ان يكون قرار الطبيب المتابع للحالة وعلى أساسه معرفة هل سيصوم أم لا.





وأضافت "فؤاد" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نوعين من مرض السكر ، أولهما أن المريض معتمد على الأنسولين، أى أن كفاءة البنكرياس فى إفراز الأنسولين من أجل خفض مستويات السكر 20 أو 30%.





وأشار إلى أن هناك مشكلة فى الصيام لمريض السكر من النوع الأول حيث انه يعتمد على الحقن من أجل تعديل نسبة الأنسولين لديه فى الجسم، لافتة إلى أن النوع الثاني لمرضي السكر هو الذى يتناول الأقراص لضبط السكر.





وتابعت أن النوع الثانى من السكر يصيب فئة الكبار فى السن أكثر، متابعة أن الأنسولين مهم جدا والحفاظ عليه، حيث لا يجب أن يزيد عن 140 عند الصيام و180 عند الإفطار.





وأوضحت أن الطبيب المعالج لمريض السكر يجب أن يكون له القرار في صيام المريض، متابعة أن قلة الاهتمام بالرياضة لمرض السكر وعدم تناول الطعام بانتظام يبدأ أن يتطور المرض، حيث أن له مضاعفات كبيرة خطيرة أكثر منه، منها التأثير على القلب والضغط والكلى.



