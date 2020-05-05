أثلجتم صدري.. قلبي اطمأن يتكفل بعلاج أبناء معلم متقاعد في موريتانيا .. فيديو

قدم برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة رقم 11 بعنوان "اسن التقاعد" الذي يقوم ببطولته الشاب الإماراتي "غيث" حلقلة جديدة من دولة موريتانيا، لتقديم مبادرات ومساعدات إنسانية للمحتاجين من مختلف البلدان العربية.





والتقى " غيث" بالحاج أحمدو بتى، مدرس لغة عربية متقاعد يبلغ من العمر 60 عامًا ومسئول عن 7 أبناء، ويعانى 2 من أبنائه من الشلل، ، والذى كان يعمل مدرسًا للغة العربية فى مرحلة التأسيس فى المرحلة الابتدائية.





وأكد المعلم أحمدو أن لديه ابنان كانوا طبيعيين ويدرسون فى المدرسة حتى وصلوا للسنة العاشرة وفجأة اقعدوا ولديهم رجفة فى الرجلين والرأس وعالجهم كثيرًا فى عدة مدن منها نواكشوط، وداكار، على حسب مجهوداته ولكن لم يجد أى نتيجة للعلاج، مشيرة إلى انه لجأ لعدة مستشفيات والذى أكدوا انهم يعانون من تلف الأعصاب.





وقدم " غيث" ورقة للمعلم مكتوب فيها ان البرنامج متكفل بعلاج ابنيه المقعدين، كما قدم له مبلغًا من المال، ومن جانبه قال الحاج أحمدو أبتى، انه يفضل علاج ابنيه فى تونس كما نصحه الاطباء، مضيفًا " ما قدمتوه إلى أنا بحاجة إليه وهؤلاء المساكين بحاجة إليه".





وتابع أنتم أثلجتم صدرى، ، مضيفًا " الله يصحبكم بالعافية والسلامة والجنة والمراد والمغفرة، الله يسدد خطاكم".





ويجسد بطولة برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، حيث يقوم بمساعدة المحتاجين، والذي أصبح قدوة للعديد من الشباب العرب، في مساعدة المحتاجين وتقديم لهم المساعدات الإنسانية.





ويهدف برنامج «قلبي اطمأن» إلى مساعدة المحتاجين، ونشر الخير والرحمة بين الناس والتشديد على ضرورة المساعدة لبعضنا البعض، وما يجب أن يكون عليه المسلم من نفع لأخيه المسلم وللآخرين، حيث حقق البرنامج خلال الموسمين الماضيين نسبة مشاهدة عالية جدا، وحقق نجاحا باهرا وجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء البلدان العربية.





كما يعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية، حيث يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والصومال والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.





وتتراوح مدة الحلقة الواحدة حوالي 18 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.





ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول على عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة، لذلك شهد الموسم الثاني تغييرًا في ملابس غيث، بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور.