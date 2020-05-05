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أخبار العالم

ودع الناس ورحل.. كورونا يقضي على وزير العمل النيجيري

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

نتيجة مضاعفات فيروس كورونا المستجد على حياة الناس، توفي وزير العمل النيجيري محمد بن عمر، عن 55 عامًا جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ.

وقبل وفاتة بن عمر، نصح الوزير العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وحذر  بن عمر  العمال والجميع وكأنه يودعهم، من "كوفيد-19 ، معتبرًا إياه مرض قاتل ينتشر بسرعة، وإن الحل بالمحاظفة على النظافة الشخصية، واجراءت الوقاية.

 

 

  

 

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