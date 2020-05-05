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ليلى زيدان تكتب: يوم القصاص

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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فى حياة الأمم والشعوب أيام لا تنسي وأحداث لا تموت حفرت لها مكانا فى العقل والوجدان ، وإذا كان يوم انتصار العاشر من رمضان أحد أهم الأيام التى شهدتها مصر فى تاريخها الحديث عندما انتصر الحق على الضلال وتمكنت القوات المسلحة المصرية من دحر الاحتلال الإسرائيلي والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر وتحطيم خط بارليف المنيع.

  فبالأمس قامت قواتنا المسلحة ورجال الشرطة المدنية على أرض سيناء الغالية بتحقيق انتصار آخر كبير ضد قوى الإرهاب الغاشم لا يقل فى أهميته عن تلك الانتصارات التى تحققت ضد اسرائيل فى حرب العاشر من رمضان ، وتمكنت عبر جهود تواصلت طوال السنين الماضية من استئصال معظم بؤر الإرهاب والتطرف والقضاء على العديد من العناصر المتشددة وقوى الظلام التى تركت نفسها أداة فى يد قوة داخلية وخارجية لا تريد لمصر الخير والاستقرار، فكان يوم القصاص حينما أعلنت القوات المسلحة تسجيل انتصار جديد مشرف وخالد ضد الإرهاب فى مناطق العمليات بسيناء ، حيث تمكنت من تنفيذ 22 عملية مداهمة و 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 عنصرا ارهابيا فضلا عن استهداف وتدمير مئات المخابئ والعربات وتفجير أكثر من 600 عبوة ناسفة إلى جانب القبض على 226 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا .

وجاءت تلك الانتصارات بعد ساعات قليلة ردا على عملية خسيسة قامت بها العناصر الإرهابية فى سيناء أسفرت عن استشهاد عشرة من أبناء القوات المسلحة الباسلة ، فكان الثأر والقصاص لهؤلاء الشهداء فى سيناء رسالة واضحة وأكيدة على أن الدولة ماضية فى طريقها مهما كانت المصاعب والتحديات وأنها لن تترك شبرا واحدا من أراضيها مرتعا لهؤلاء القتلة والمجرمين بل ستقتص منهم وليشف صدور قوم مؤمنين .ِ
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