سكان شارع فريد سميكة بمصر الجديدة يستغثون من ترك أعمدة الإنارة فى الطريق

أرسل القارئ حسن منصور أحمد، والمقيم في شارع فريد سميكة بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم رفع أعمدة الانارة المتهالكة من الشارع.





وقال أحمد في شكواه نعاني نحن سكان فريد سميكة من عدم رفع مخلفات تطوير الشارع وتركها على جانبى الطريق مثل أعمدة الإنارة المتهالكة والمتواجدة أمام نادى الطيران.





وناشد أحمد ، المسئولين رفع باقى المخلفات حتى يكتمل عملية تطوير شارع فريد سميكة، للتواصل مع مقدم الشكوى: 01064804186





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