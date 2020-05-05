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بين الناس

سكان شارع فريد سميكة بمصر الجديدة يستغثون من ترك أعمدة الإنارة فى الطريق

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ حسن منصور أحمد، والمقيم في شارع فريد سميكة بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم رفع أعمدة الانارة المتهالكة من الشارع. 

وقال أحمد في شكواه نعاني نحن سكان فريد سميكة من عدم رفع مخلفات تطوير الشارع وتركها على جانبى الطريق مثل أعمدة الإنارة المتهالكة والمتواجدة  أمام نادى الطيران.

وناشد أحمد ، المسئولين رفع باقى المخلفات حتى يكتمل عملية تطوير شارع فريد سميكة،  للتواصل مع مقدم الشكوى:  01064804186

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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