رجب شحاتة: انخفاض أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 10%.. ودخول 35 شركة جديدة لزيادة معدلات توريده لوزارة التموين

شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات دخول 20 شركة جديدة خلال شهر مايو الجارى لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية كما سبق ودخل 15 شركة جديدة الشهر الماضى ليصل عدد الشركات الجديدة التى دخلت لتوريد الأرز على مدار شهرى أبريل ومايو إلى 35 شركة. أكد رجب شحاتة رئيسباتحاد الصناعات دخول 20 شركة جديدة خلال شهر مايو الجارى لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالحكما سبق ودخل 15 شركة جديدة الشهر الماضى ليصل عدد الشركات الجديدة التى دخلت لتوريد الأرز على مدار شهرى أبريل ومايو إلى 35 شركة.





شعبة الأرز على مدار 4 اشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل وتصل هذه الكميات الى 95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة. وأضاف أن الشركات ستقوم بتوريد نحو 21 ألف طن بجانب أيضا الكميات التى توردهاعلى مدار 4 اشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل وتصل هذه الكميات الى 95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة.





ولفت إلى أنه يتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة الحالية، ويوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021.





حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020 ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة. كما سيتم بدءفي شهر سبتمبر 2020 ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.





انخفاض أسعار الأرز بالأسواق الحرة بنسبة 10% ،حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه بعدما كان أكثر من 6500 جنيه والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه للطن. وعن الأسعار أوضح "شحاته "الحرة بنسبة 10% ،حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه بعدما كان أكثر من 6500 جنيه والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه للطن.



