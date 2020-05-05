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اقتصاد

رجب شحاتة: انخفاض أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 10%.. ودخول 35 شركة جديدة لزيادة معدلات توريده لوزارة التموين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:24 م
الأرز
الأرز
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ولاء عبد الكريم
أكد رجب  شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  دخول  20 شركة جديدة خلال شهر مايو  الجارى  لتوريد  الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية كما سبق ودخل 15 شركة جديدة الشهر الماضى ليصل عدد الشركات الجديدة التى  دخلت لتوريد الأرز على مدار شهرى أبريل ومايو إلى 35 شركة.  

وأضاف أن الشركات ستقوم بتوريد نحو 21 ألف طن بجانب أيضا  الكميات التى توردها شعبة الأرز على مدار 4  اشهر  اعتبارا من منتصف شهر  مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل وتصل  هذه الكميات الى  95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة.   

ولفت إلى أنه يتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة الحالية، ويوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021.  

كما  سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر  2020  ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.

وعن الأسعار أوضح  "شحاته " انخفاض  أسعار الأرز بالأسواق الحرة  بنسبة 10% ،حيث يتم طرح  الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه  بعدما كان  أكثر من 6500 جنيه  والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه للطن.

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