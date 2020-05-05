أكبر استطلاع سري في العالم عن المخدرات.. وماذا فعلت كورونا بالمدمنين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يجرى تنفيذ أكبر مسح مستقل في العالم عن تعاطي المخدرات، حيث يجرى سؤال المتعاطين بشكل سري، وذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.





وتشمل أكبر دراسة استقصائية مستقلة في العالم حول تعاطي المخدرات أسئلة حول العنف المنزلي لأول مرة، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الإدمان من تأثير عمليات الإغلاق جراء كوفيد-19.





ويرصد المسح العالمي للمخدرات، استخدام وتوريد الكحوليات والمخدرات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم من خلال مطالبة الأشخاص المتورطين على الإجابة على الأسئلة بشكل سري حول استهلاكهم الشخصي وطرق الشراء.





يسعى استطلاع هذا العام، الذي بدأ هذا الأسبوع، إلى تتبع التغيرات النمطية في حياة متعاطي الكحول والمخدرات خلال فترة الوباء العالمي.







وحذر خبراء الإدمان من ارتفاع تعاطي المخدرات والكحوليات في الوقت الذي يقيد فيه الفيروس الطريق لعلاج الإدمان.





ففي أستراليا، حذر عاملون في مجال مكافحة ومعالجة الإدمان من المجال يتدفق عليه أعداد أكبر من الأشخاص الذين يبحثون عن علاج، ولكن معظم مراكز إعادة التأهيل غير قادرة على استقبال جدد.