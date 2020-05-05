AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر استطلاع سري في العالم عن المخدرات.. وماذا فعلت كورونا بالمدمنين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يجرى تنفيذ أكبر مسح مستقل في العالم عن تعاطي المخدرات، حيث يجرى سؤال المتعاطين بشكل سري، وذلك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.


وتشمل أكبر دراسة استقصائية مستقلة في العالم حول تعاطي المخدرات أسئلة حول العنف المنزلي لأول مرة، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الإدمان من تأثير عمليات الإغلاق جراء كوفيد-19.


ويرصد المسح العالمي للمخدرات، استخدام وتوريد الكحوليات والمخدرات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم من خلال مطالبة الأشخاص المتورطين على الإجابة على الأسئلة بشكل سري حول استهلاكهم الشخصي وطرق الشراء.


يسعى استطلاع هذا العام، الذي بدأ هذا الأسبوع، إلى تتبع التغيرات النمطية في حياة متعاطي الكحول والمخدرات خلال فترة الوباء العالمي.


وحذر خبراء الإدمان من ارتفاع تعاطي المخدرات والكحوليات في الوقت الذي يقيد فيه الفيروس الطريق لعلاج الإدمان.


ففي أستراليا، حذر عاملون في مجال مكافحة ومعالجة الإدمان من المجال  يتدفق عليه أعداد أكبر من الأشخاص الذين يبحثون عن علاج، ولكن معظم مراكز إعادة التأهيل غير قادرة على استقبال جدد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض تجربة مصر في مواجهة تعاطي المخدرات بالأمم المتحدة بـ فيينا.. صور

ترشيحاتنا

بعد إعلان وصولها لـ ذروة الوباء.. قطر تقترب من تسجيل 1000 حالة في يوم

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها؟.. فتوى الأزهر يجيب

حقيقة سقوط ابن الفنان أحمد فلوكس من فوق الحصان.. فيديو

الصحة تنشر رسالة لـ إسراء اللواح من داخل مستشفى العزل

رغم التنازل.. وزارة الداخلية التونسية ترفض الإفراج عن النقاز

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

حر طليق .. نسر دهب يحلق في سماء محمية سانت كاترين