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مرأة

طرق جديدة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يقول المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي لن نستطيع تعقيم المحيط أجمعه ولو حرصنا أجمعين، ولكن نستطيع تعقيم داخلنا وتقوية جهاز المناعة بعدة خطوات وهي:

*اترك التدخين واذا كنت لا تريد تركه لا تدخن في غرفة فيها أطفال.
*اترك أكل الحلويات كلها (مشروب أو مأكول). 
* حاول شرب مغلي الزهورات يوميا على الأقل مرة أو مرتين وليس بشرط الينسون.
*اترك الغم والنكد فهو يقلل مناعة الجسم.
*ركز في أكل الصغار على الفواكة والخضار. 
* احرص على نظافة محيطك وبدنك، اغتسل يوميا أو يوما بعد يوم.
* تحرك ولا تظل خاملا لأن الحركة تنشط الدم وجهاز مناعتك.
* المضاد الحيوي يضعف جهاز المناعة ولا يؤثر على الفيروسات وفقط يعطى تحت إشراف طبي لمن فعلا يكون هنالك التهاب بكتيري في الرئة.
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