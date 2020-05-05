طرق جديدة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا



ولكن نستطيع تعقيم داخلنا وتقوية جهاز المناعة بعدة خطوات وهي: يقول المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي لن نستطيع تعقيم المحيط أجمعه ولو حرصنا أجمعين،





*اترك التدخين واذا كنت لا تريد تركه لا تدخن في غرفة فيها أطفال.

*اترك أكل الحلويات كلها (مشروب أو مأكول).

* حاول شرب مغلي الزهورات يوميا على الأقل مرة أو مرتين وليس بشرط الينسون.

*اترك الغم والنكد فهو يقلل مناعة الجسم.

*ركز في أكل الصغار على الفواكة والخضار.

* احرص على نظافة محيطك وبدنك، اغتسل يوميا أو يوما بعد يوم.

* تحرك ولا تظل خاملا لأن الحركة تنشط الدم وجهاز مناعتك.

* المضاد الحيوي يضعف جهاز المناعة ولا يؤثر على الفيروسات وفقط يعطى تحت إشراف طبي لمن فعلا يكون هنالك التهاب بكتيري في الرئة.