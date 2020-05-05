طرق جديدة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

يقول المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي لن نستطيع تعقيم المحيط أجمعه ولو حرصنا أجمعين، ولكن نستطيع تعقيم داخلنا وتقوية جهاز المناعة بعدة خطوات وهي:
*اترك التدخين واذا كنت لا تريد تركه لا تدخن في غرفة فيها أطفال.
*اترك أكل الحلويات كلها (مشروب أو مأكول).
* حاول شرب مغلي الزهورات يوميا على الأقل مرة أو مرتين وليس بشرط الينسون.
*اترك الغم والنكد فهو يقلل مناعة الجسم.
*ركز في أكل الصغار على الفواكة والخضار.
* احرص على نظافة محيطك وبدنك، اغتسل يوميا أو يوما بعد يوم.
* تحرك ولا تظل خاملا لأن الحركة تنشط الدم وجهاز مناعتك.
* المضاد الحيوي يضعف جهاز المناعة ولا يؤثر على الفيروسات وفقط يعطى تحت إشراف طبي لمن فعلا يكون هنالك التهاب بكتيري في الرئة.