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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين بالتل الكبير

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:21 م
حملة لازالة الاشغالات
حملة لازالة الاشغالات
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انجي هيبة
كلف المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، حسني عيسي نائب رئيس المدينة بشن حملة لازالة ورفع جميع الفروشات والشوادر الخاصة بالباعة الجائلين بمنطقة وسط المدينة بميدان التحريات بحضور ومتابعة أحمد الليثي مدير ادارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة.

وقام عيسي برفع جميع الفروشات والشوادر الموجودة مع وضع حواجز لغلق مدخل الادارة الصحية والتأمين الصحي لعدم افتراش البائعين هذا المكان مع تطهير وتعقيم المكان وري الحدائق المجاورة للمكان بواسطة رجال تحسين البيئة وبحضور محمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة وطلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية . 

وأكد بغدادي رئيس المركز والمدينة أنه لا مجال للتجمعات وتشويه المنظر العام من قبل الباعة الجائلين، مشددا علي أنه لن يتم السماح للباعة الجائلين بإفتراش أي أماكن بشكل غير قانوني.
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