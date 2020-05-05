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محافظات

محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، مصنعي القائد للأعلاف بالمنصورة ومصنع سماد طلخا في إطار تفقده لعدد من المصانع للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين واستمرار سير عجلة الإنتاج.

كان في استقبال محافظ الدقهلية في مصنع القائد للاعلاف المحاسب أحمد عبد الرحمن المدير العام للمصنع والمحاسب محمود عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة،وفي مصنع السماد بطلخا المهندس عبد الواحد الدسوقي رئيس مجلس الإدارة،ورافقه المحاسب محمد أمين رئيس حي غرب و أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا.

وقال محافظ الدقهلية خلال زيارته للمصانع إنه فخر لكل المصريين وجود مثل هذه المصانع التي تقوم بانتاج منتجات محلية نتباهى بها بين جميع دول العالم وننافس بها في كافة المحافل لترفع من الاقتصاد الوطني وتتيح المزيد من فرص العمل لابنائنا. 

وأكد محافظ الدقهلية حرصه على دعم كافة المشروعات الاستثمارية والتجارية التي تصب في صالح الاقتصاد المصري ،وتفقد خلال الزيارة خطوط الانتاج بالمصنعين وتابع بعض مراحل عملية الإنتاج واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل الإنتاج المختلفة ونوعية المنتجات التي تتم آليا.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لاجراءات السلامة بالمصانع واستخدام معدات وتقنيات التي من شأنها الحفاظ على البيئة،وأشار إلى أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية "مصنع سماد طلخا" ثروة وطنية قومية لا بد من الحفاظ عليها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

يذكر أن مصنع القائد للاعلاف يضم 600 عامل وينتج 72 ألف طن سنويا من الاعلاف المتنوعة ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع،اما مصنع سماد طلخا فتبلغ مساحته 300 فدان تقريبا ويضم 2600 عامل وينتج 350 ألف طن من سماد اليوريا و126ألف طن من النترات،و500 طن من الكيماويات المركبة. 


محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج
محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج
محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج
محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج
محافظ الدقهلية خلال تفقده مصنعين للسماد والأعلاف: نفتخر بمنتجاتنا المحلية بالخارج
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