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فن

بشرى لـ صدى البلد: هذا ما تعلمته من أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:31 م
بشرى
بشرى
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شروق ابراهيم
كشفت الفنانة بشرى، عن فترة الحجز المنزلي وعن ما تعلمته من ازمة فيروس كورونا المستجد.  

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "مازلنا نتعلم و نستوضح التغييرات التي أحدثتها أزمة كورونا، أهم ما تعلمته هو أن الإيمان القوي والتسليم بقضاء الله هم السلاح الأول للإنسان فى مواجهة أى أزمة لأن أى شىء آخر مهما كانت قيمته فهو إلى زوال والعلم ثم العلم ثم العلم".

وأضافت: "أفعل ما يفعله الجميع أبقى فى المنزل إن لم يكن هناك تصوير وأحاول أن أحسن استخدام المتاح". 

وتنافس بشرى في سباق المارثون الرمضاني بمسلسل " القمر آخر الدنيا" الذي يعد اول بطولة لها في الدراما مع عدد من النجوم منهم عمرو عابد، سميرة عبد العزيز ، ساندي ،مؤمن نور.  

وتدور احداث المسلسل حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

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