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توك شو

وزير الإعلام: لن نترك مصريا واحدا يريد العودة لأرض الوطن.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:23 م
وزير الأعلام
وزير الأعلام
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نورهان رأفت
قال وزير الإعلام أسامة هيكل، إن اليوم هو بداية عودة المصريين من الكويت، وآليات عودة المصريين من الخارج تتم على حسب ثلاث أسبقيات ضرورية.

وأشار أسامة هيكل، اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، بشأن عودة المصريين العالقين من الخارج، أن الأسبقية الأولى لعودة المصريين من الخارج تنصب على الحالات الإنسانية.

وأوضح أن الدولة تهتم في المرتبة الثانية بمن انتهت عقود عملهم في الخارج ، وبالحاجة للعودة.

وأكد أن جميع وزارات الدولة تعمل مع بعضها في إطار جهود مشتركة، لعودة جميع المصرين في الخارج، ومنها وزارة التضامن ووزارة الصحة.

وتابع: "لن نترك مصريا واحدا في الخارج يريد العودة لأرض الوطن، إلا قدمنا له المساعدة في العودة".
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