وزير الإعلام: لن نترك مصريا واحدا يريد العودة لأرض الوطن.. فيديو





وأشار أسامة هيكل ، اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، بشأن عودة المصريين العالقين من الخارج، أن الأسبقية الأولى لعودة المصريين من الخارج تنصب على الحالات الإنسانية.





أن الدولة تهتم في المرتبة الثانية بمن انتهت عقود عملهم في الخارج ، وبالحاجة للعودة. وأوضح





وأكد أن جميع وزارات الدولة تعمل مع بعضها في إطار جهود مشتركة، لعودة جميع المصرين في الخارج، ومنها وزارة التضامن ووزارة الصحة.





وتابع: "لن نترك مصريا واحدا في الخارج يريد العودة لأرض الوطن، إلا قدمنا له المساعدة في العودة".