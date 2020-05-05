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محافظات

طقس سيئ يضرب شمال سيناء .. رياح وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:18 م
هطول أمطار رعدية
هطول أمطار رعدية
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احمد صالح
شهدت محافظة شمال سيناء ،اليوم الثلاثاء ، هطول أمطار رعدية ، وانخفاض فى درجات الحرارة، صاحبها هبوب رياح وطقس بارد يسود كافة انحاء المحافظة .

وقد فوجئ الاهالى في عدة مناطق بالمحافظة ، بتحول في حالة الجو ، وهطول أمطار رعدية خفيفة، وسارع البعض بالحماية أسفل التاندات، والبعض استقل سيارته عاءدا الي منزله.

وقد أثرت الامطار علي حركة المواطنين في الشوارع والاسواق التجارية بمدن المحافظة الرئيسية ، والتزم البعض منازلهم ، بسبب شدة هبوب الرياح وهطول الامطار.

كما تاثرت الزراعات الشتوية أسفل الصوب البلاستيكية والتي لحق بها أضرار ، كما ارتفعت الأمواج وتوقفت معها عمليات الصيد بالعوامه علي شاطيء مدينة العريش .

وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، حالة الطوارئ للتعامل مع الأثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاجراءات تحسبا لوقوع اضرار .

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