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فن

فريدة سيف النصر تعتذر للجمهور عن هذا العمل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت الفنانة فريدة سيف النصر ، عن عمل فني ندمت عليه ولكنها حرصت علي عدم ذكر اسمه ، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "، قائلة: "ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه.. خسارة يا أولاد ....؟ هم عارفين".

وتابعت في منشور لاحق أنها واجهت جراح كبيرة في الماضي ، وهو ما يجعل ما حدث لها بسيطا لكنه يبقى جرحا لمشاعرها، موضحة: "في الحالتين سيحوا دمك، هات خوذة الموتوسيكل".

وعادت فريدة سيف النصر لتؤكد أنها ستحاول تخطي مشاعرها السلبية.

وختمت رسائلها عبر انستجرام: "خلاص بقي مش هاعذب نفسي أكتر من كده كأني عملت شغل كارتون خللي العيال تفرح وأنا أعيط".
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