فريدة سيف النصر تعتذر للجمهور عن هذا العمل

قائلة: "ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه.. خسارة يا أولاد ....؟ هم عارفين". كشفت الفنانة فريدة سيف النصر ، عن عمل فني ندمت عليه ولكنها حرصت علي عدم ذكر اسمه ، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "،





وتابعت في منشور لاحق أنها واجهت جراح كبيرة في الماضي ، وهو ما يجعل ما حدث لها بسيطا لكنه يبقى جرحا لمشاعرها، موضحة: "في الحالتين سيحوا دمك، هات خوذة الموتوسيكل".









وختمت رسائلها عبر انستجرام: "خلاص بقي مش هاعذب نفسي أكتر من كده كأني عملت شغل كارتون خللي العيال تفرح وأنا أعيط".