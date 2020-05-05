فريدة سيف النصر تعتذر للجمهور عن هذا العمل

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر ، عن عمل فني ندمت عليه ولكنها حرصت علي عدم ذكر اسمه ، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام "، قائلة: "ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه.. خسارة يا أولاد ....؟ هم عارفين".
وتابعت في منشور لاحق أنها واجهت جراح كبيرة في الماضي ، وهو ما يجعل ما حدث لها بسيطا لكنه يبقى جرحا لمشاعرها، موضحة: "في الحالتين سيحوا دمك، هات خوذة الموتوسيكل".
وعادت فريدة سيف النصر لتؤكد أنها ستحاول تخطي مشاعرها السلبية.
وختمت رسائلها عبر انستجرام: "خلاص بقي مش هاعذب نفسي أكتر من كده كأني عملت شغل كارتون خللي العيال تفرح وأنا أعيط".