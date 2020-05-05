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باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.. انتظام صرف المعاشات بمكاتب البريد.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:24 م
سعيد رشاد، مدير الشئون
سعيد رشاد، مدير الشئون البريدية بمنطقة جنوب القاهرة
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هاجر إبراهيم
أكد سعيد رشاد، مدير الشئون البريدية بمنطقة جنوب القاهرة، أنه يتم صرف المعاشات فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها هيئة البريد والحرص على سلامة العاملين بالهيئة القومية للبريد، وعلى العملاء المترددين على جميع المكاتب البريدية.


وأوضح رشاد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى إطار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، تم الاتفاق على تقسيم المعاشات إلى عدة شرائح، الأولى بدأت يوم الأحد وتستمر اليوم.


وأضاف أن الشريحة الثانية تبدأ اليوم من 1000 إلى 2000 جنيه، والثالثة من 3000 إلى 4000 ابتداءً من يوم الأحد المقبل.


وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للتسهيل على المواطنين، مد فترة العمل على جميع الموظفين على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتقليل الزحام.


ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية التى تتم بالمكاتب لمنع انتشار فيروس كورونا هى نفسها الإجراءات التى يتم اتباعها بالمرحلة الأولى، لافتا إلى أنه يتم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلى لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 4000 جنيه وإلغاء الرسوم على ماكينات الصرف الآلى وتخصيص أكثر من 600 منفذ لتقليل الضغط على المواطنين.

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