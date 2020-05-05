د. مروة شعير تكتب: 5 نصائح لتناول «الفول» فى رمضان

طبق الفول من الأطباق الأساسية على سفرة المصريين سواء في وجبة الفطور أو في معظم أيام السنة او السحور فى رمضان.





فالفول مصدر أساسي للبروتين النباتي والنشويات وغني بالألياف فبذلك فهو يعطى الأحساس بالشبع ويضبط مستوي الكوليسترول وجلوكوز الدم، كما أنه مصدر للعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية وأهمها البوتاسيوم فبذلك فهو هام لمرضى الضغط المرتفع وكذلك غنى بعنصر الزنك وبذلك فهو طبق هام لتقوية المناعة.ولكن يجب ان نتجنب تماما تناول الفول من عربات الشوارع لأنه شديد الخطورة على الصحة لاحتوائه على العديد من المواد الضاره وأهمها ماده الاديتا والتي تستخدم للاسراع في عملية التسوية..ولذلك يفضل تسويته في المنزل.





وهناك بعض النصائح الهامة للحصول على طبق فول صحي وعالى القيمة الغذائية.





١_يجب نقع الفول في الماء من ١٢ _١٦ ساعة وذلك قبل التسوية ويراعي أن يغمر الفول جيدا في ماء النقع وأن يتم تغيير الماء كل ٣ ساعات.





٢_يضاف إليه أثناء التسوية بعض البقول والحبوب لرفع قيمته الغذائية إضافة العدس بأنواعه أو الحمص أو العدس والأرز.





٢_يضاف اليه أثناء التسوية مصدر للفيتامينات والأملاح لرفع قيمته الغذائية كالطماطم والفلفل وفصوص الثوم حسب الرغبة.





٣_يفضل التخلص من القشرة الخارجية أثناء إعداد الطبق للتناول او ضربه في الخلاط.





٤-يراعي ان يقدم بطريقة بسيطة في وجبة السحور بإضافة القليل من الزيت والليمون والكمون والملح وتجنب تماما الطواجن والأصناف المسبكة.





٥_يمكن الأستعانة بطبق الفول كبديل صحي واقتصادي للبروتين في وجبات الافطار الرمضانية ويقدم في صوره طواجن بجانب الأرز .