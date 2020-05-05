د.فتحي حسين يكتب: الثأر لشهداء بئر العبد في ذكرى العاشر من رمضان

في رد سريع وقوي كالعادة، لقواتنا المسلحة المصرية علي العملية الإرهابية في منطقة بئر العبد في شمال سيناء والتي راح ضحيتها ١٠ من الضباط والجنود، قامت بقتل ١٢٦ تكفيريا وضبط ٢٢٦ مجرما إرهابيا في سيناء وتنفيذ ٢٢ مداهمة و١٦ عملية نوعية وفقا لما قاله المتحدث الرسمي القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، والذي أكد بأن رد الفعل هذا يأتي استكمالا للبطولات التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة في ضبط العناصر الإجرامية من الإرهابيين الذين يعيثون في الأرض فسادا.





وكانت مشاهد بطولية ما قامت به القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهابيين في سيناء يمثل تحديا آخر في معركة الدولة المستمر ضد الإرهاب، بجانب معركة التنمية في البلاد، وخاصة علي ارض سيناء الحبيبة الغالية.





وكانت المفارقة الجميلة أن تحركات ورد فعل السريع لقواتنا جاء في يوم العاشر من رمضان وهو يمثل عندنا كمصريين وعرب، أحد أعظم أيام تاريخ مصر الحديث، وهو اليوم الذي جسد قدرة المصريين علي قهر المستحيل والذي صنعته القوات المسلحة التي تمثل لنا الحصن والسند دائما.





لقد شعرنا بالفخر والاعتزاز لقواتنا المسلحة وهي تثأر لدم الشهداء من الجنود والضباط الذين أريقت دماؤهم غدرا من قبل جماعة من الجبناء الإرهابيين والتكفيريين في التاسع من رمضان فجاء رد فعل القوات المسلحة بقتلهم وضبط الفاريين منهم وتدمير مخابهم والأماكن التي يتواجدون بها من أجل تنفيذ العمليات الإجرامية ضد الشعب المصري وفي مقدمتهم القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون حياتهم كل يوم فداءً لأرض الوطن الغالي مصر، فأعطوا بذلك أروع الأمثلة للعالم كله في دروس الانتماء والحب لوطنهم والتضحية من اجله وفي سبيل تطهير الأرض من برر الإرهاب والتكفيريين الذين يتحدثون من سيناء مأوي لهم ويمارسون فيها كافة الأعمال الاجرامية تحت ستار الدين والدين منهم براء.





وربما جاءت أعمالهم الخبيثة والدنيئة ضد القوات المسلحة كنتيجة مباشرة لعرض المسلسل الناجح " الاختيار" خلال شهر رمضان علي التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية والذي يجسد بطولات احد الشهداء من قيادات الجيش وهو اركان حرب العقيد احمد المنسي والذي ضحي بحياته من أجل الحفاظ علي تراب الوطن ومن أجل تطهير البلاد من دنس الإرهابيين والتكفيريين والعملاء والخونة، وقد أحدث هذا المسلسل نجاح منقطع النظير وفقا للنقاد والمتابعين من الجماهير.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة المصرية نال شرف الشهادة والإصابة في منطقة العمليات ٤ ضباط و٣ ضباط صف و٨ جنود اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإجرامية.





وهذه العمليات الغادرة والجبانة بحق جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة ، ستزيد الجنود والضباط قوة وشجاعة ورغبة في تطهير الارض من الإرهابيين والثأر لزملائهم الشهداء، وليس غريبا أن تجد بعض أهالي الشهداء من الجنود والضباط يطلقون الزغاريد اعلانا بالفرحة لحصول أبناءهم علي مكانة ومنزلة الشهداء وهم في هذا الشهر المبارك لإدراكهم بأن مكانة ومنزلة الشهداء من أعظم المنازل يوم القيامة عند رب العالمين وان سيشفع لأكثر من ٨٠ شخص من عائلته حتي بدخل بهم الجنة .





لقد كانت رد فعل القوات المسلحة علي الإرهابيين الذين قتلوا جنودنا ،بمثابة رد الكرامة والعزة وإثبات أن لمصر رجال يحمونها من كل من تسول له نفسه أن يعبث لها وبمقدرانها، وكانت لها وقع جميل في نفوس كل المصريين الذي يتحدون وراء القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية بكل مؤسساتها لمواجهة خطر الإرهاب ومعركة التنمية المجتمعية من أجل أن نثأر أيضا لشهدائنا ونؤكد لهم أن دماءهم لم تذهب هباءا منثورا وانما جاءت بثمارها دائما لصالح الشعب والوطن الغالي جدا علينا مصر.